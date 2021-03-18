الانتخابات الفلسطينية: بدء قبول طلبات الترشح في الانتخابات السبت المقبل

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

رام الله- (بي بي سي):

قالت لجنة الانتخابات المركزية للانتخابات التشريعية في الأراضي الفلسطينية إنها ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت المقبل استقبال طلبات الترشح للانتخابات التشريعية 2021، ولمدة 12 يومًا تنتهي في 31 مارس الجاري.

وأضافت أنها ستتسلم طلبات الترشح في مقرها بمدينة البيرة والمقر الإقليمي في غزة.

وستقوم لجنة الانتخابات خلال خمسة أيام بدراسة الطلب ومرفقاته للتأكد من استيفائه للشروط القانونية، وتصدر قرارها بقبول أو رفض الطلب ويتم تبليغ القائمة الانتخابية رسميًا بالقرار.

وفي حال وجود خلل في طلب الترشح يستدعي التصويب، تقوم اللجنة بتوجيه كتاب رسمي لمنسق القائمة وتتيح لها فرصة تصويب أوضاعها خلال المهلة المحددة.

وينظم الفلسطينيون انتخابات تشريعة في 22 مايو ورئاسية في 31 يوليو، ستكون الأولى منذ أربعة عشر عاما.