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إسبانيا تقر مشروع قانون يجيز "القتل الرحيم"

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إسبانيا تقر مشروع قانون يجيز "القتل الرحيم" إسبانيا تقر مشروع قانون يجيز "القتل الرحيم"

مصراوي Masrawy

05:16 م الخميس 18 مارس 2021

مدريد- (بي بي سي):
أقر البرلمان الإسباني مشروع قانون يجيز "القتل الرحيم"، وتم إقرار التشريع بدعم من أحزاب اليسار والوسط فيما أدانته الأحزاب اليمينية والكنيسة الكاثوليكية.

ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في يونيو المقبل.

وبموجب القانون، يجوز للأشخاص البالغين السن القانوني الذين يعانون من "مرض خطير وغير قابل للشفاء" أو "حالة خطيرة ومزمنة تؤثر على استقلالهم في الحركة وتولد معاناة جسدية أو نفسية مستمرة وغير محتملة" أن يطلبوا المساعدة بإنهاء حياتهم.

وستصبح إسبانيا رابع دولة في أوروبا وسابع دولة في العالم تقنن القتل الرحيم، بعد هولندا وبلجيكا ولوكسمبورج وكولومبيا وكندا ونيوزيلندا.

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