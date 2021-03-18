أخبار عاجلة

الاختبار "الاستثنائي".. فحوص كورونا الآن من منزلك -
السديس: المبادرة السعودية تجاه اليمن تنطلق من البُعد الإسلامي والأمني والإنساني -
مقتل 10 أشخاص بينهم رجل شرطة جراء إطلاق نار داخل مركز تجاري بولاية كولورادو -
ضحايا كورونا.. 1383 وفاة جديدة بالبرازيل و39 حالة بمصر -
"الأرصاد": عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على 5 مناطق -
"الأرصاد": عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على 5 مناطق -
"الشيوخ" الأمريكي يصادق على تعيين مارتي والش وزيرا للعمال -
رئيسة (سي.دي.سي.) تحذر من موجة زيادة جديدة لإصابات كورونا في أمريكا -
السلطات الأسترالية تطالب الآلاف بالاستعداد لمغادرة منازلهم مع استمرار الفيضانات -
مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية كولورادو الأمريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

12 قتيلا بينهم ثمانية جنود في هجوم مسلح جنوب اليمن

Print
12 قتيلا بينهم ثمانية جنود في هجوم مسلح جنوب اليمن 12 قتيلا بينهم ثمانية جنود في هجوم مسلح جنوب اليمن

مصراوي Masrawy

05:15 م الخميس 18 مارس 2021

صنعاء- (أ ف ب):

قتل 12 يمنيا بينهم ثمانية من مقاتلي القوات الموالية للسلطة المعترف بها، في هجوم في جنوب اليمن الخميس نفذّه مسلّحون يرجّح أنّهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة، حسبما أفاد مصدر أمني حكومي.

واستهدف الهجوم نقطة تفتيش تابعة لقوات "الحزام الامني" النافذة في جنوب اليمن، في مديرية أحور الساحلية في محافظة أبين.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إنّ "المسلحين هاجموا نقطة التفتيش بأسلحة رشاشة وقذائف ار بي-جي أثناء مرور سيارة مدنية".

وأضاف أن الهجوم "أدى إلى مقتل ثمانية جنود من قوات الحزام الامني وأربعة مدنيين قبل أن يتمكّن المسلحون من الفرار الى جهة غير معروفة".

ورجّح المصدر وقوف تنظيم القاعدة المتطرف خلف الهجوم.

وأكد طبيب ومسؤول في المجلس الانتقالي الجنوبي، الذراع السياسية لقوات الحزام الامني، الحصيلة.

ونشأ تنظيم "قاعدة الجهاد في شبه جزيرة العرب" عام 2009 بعد اندماج فرعي الشبكة الجهادية في واليمن، وتعتبره الولايات المتحدة أخطر فروع تنظيم القاعدة في العالم.

وقد استغل التنظيم الحرب الدائرة في اليمن منذ عام 2014 بين المتمردين الحوثيين والسلطة لتعزيز نفوذه في جنوب وجنوب شرق البلاد. وشن هجمات ضد المتمردين الحوثيين وكذلك ضد القوات الحكومية.

لكن ضربات متتالية تعرّض لها على مدى السنوات الثلاث الماضية، وبينها غارات جوية عبر طائرات مسيرة أميركية ومنافسة من قبل تنظيم الدولة الاسلامية، أضعفته إلى حد كبير.

على الرغم من ذلك، واصلت الجماعة "استغلال الفراغ الأمني الناجم عن الصراع المستمر" و"شن هجمات في مناطق جنوب ووسط اليمن مع إفلات نسبي من العقاب"، وفقا لتقرير أمريكي سنوي عن الجماعات الإرهابية صدر في منتصف 2020.

وبحسب التقرير، بلغ عدد مقاتلي تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية بضعة آلاف في 2019.

وفي فبراير، أفاد تقرير للأمم المتحدة عن اعتقال زعيمه خالد باطرفي في أكتوبر الماضي، إلا أن تسجيلا مصورا للجماعة ظهر فيه القيادي أثار شكوكا حول حقيقة عملية الاعتقال.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السديس: المبادرة السعودية تجاه اليمن تنطلق من البُعد الإسلامي والأمني والإنساني

السديس: المبادرة السعودية تجاه اليمن تنطلق من البُعد الإسلامي والأمني والإنساني

ضحايا كورونا.. 1383 وفاة جديدة بالبرازيل و39 حالة بمصر

ضحايا كورونا.. 1383 وفاة جديدة بالبرازيل و39 حالة بمصر

سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية

سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية

سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية

سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية

شبكة عيون الإخبارية