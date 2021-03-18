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إصابة 12 عاملا في انقلاب سيارة بجوار كافتيريا على طريق "قنا - سوهاج"

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إصابة 12 عاملا في انقلاب سيارة بجوار كافتيريا على طريق "قنا - سوهاج" إصابة 12 عاملا في انقلاب سيارة بجوار كافتيريا على طريق "قنا - سوهاج"

مصراوي Masrawy

05:18 م الخميس 18 مارس 2021

قنا - عبد الرحمن القرشي:

أصيب 12 عاملا، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بجوار كافتيريا بعد مركز أبوتشت على طريق "قنا - سوهاج" الغربي، وجرى الدفع بـ8 سيارات إسعاف لنقل المصابين.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مرفق الإسعاف يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام كافتيريا على طريق "قنا - سوهاج" الغربي، وأسفر عن إصابة 12 عاملًا.

وأفاد مصدر أن جميع المصابين من محافظة سوهاج ووقع الحادث أثناء عودتهم من العمل بإحدى المزارع في محافظة قنا، وجرى نقلهم إلى مستشفى البلينا في سوهاج.

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