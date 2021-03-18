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تحذير جديد.. مركز التنبؤ يتوقع سقوط أمطار في محافظتين غدًا

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تحذير جديد.. مركز التنبؤ يتوقع سقوط أمطار في محافظتين غدًا تحذير جديد.. مركز التنبؤ يتوقع سقوط أمطار في محافظتين غدًا

مصراوي Masrawy

05:16 م الخميس 18 مارس 2021

كتب - علي عبد الودود:

وجه مركز التنبؤ بالأمطار في وزارة الموارد المائية والري، تحذيرًا من احتمالية سقوط أمطار يوم غد الجمعة على أجزاء من محافظتي الوادي الجديد ومرسى مطروح وبعض أجزاء الساحل الشمالي.

وقال المركز في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن التوقعات تشير إلى تساقط أمطار خفيفة على أجزاء من محافظة مطروح الجمعة.

وأوضح المركز أن الطقس في مدن الساحل الشمالي، لطيف نهارًا يميل إلى البرودة ليلًا، معتدل على المناطق الداخلية من الساحل الشمال امتدادًا إلى وسط الصعيد، حار نسبيًا جنوبًا، وبارد إلى شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، وتكون الأجواء مشمسة إجمالًا، يتخللها ظهور السحب على مناطق شمالي وغربي الجمهورية تزداد بتقدم ساعات النهار وحلول المساء، وقد يصحبها فرصة لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من الأمطار على شمال الوادى الجديد ومناطق محدودة من مدن الساحل الشمالي.

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