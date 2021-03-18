صور- حريق في شركة العامرية للبترول بالإسكندرية

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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

اندلع حريق محدود، عصر اليوم الخميس، بوحدة التقطير بشركة العامرية للبترول بمنطقة مرغم غربي المحافظة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد نشوب حريق بشركة العامرية للبترول بـ "مجمع البترول" بمنطقة مرغم.

وانتقل ضباط قسم شرطة العامرية أول وقوات إدارة الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق محدود في وحدة التقطير بشركة العامرية للبترول.

وتواصل الحماية المدنية بالتنسيق مع المنطقة الجغرافية لشركات البترول السيطرة جهود السيطرة على الحريق وإخماد النيران وعمليات التبريد.