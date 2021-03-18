56 وفاة و 9535 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

جى بي سي نيوز :- سُجِّلت (9535) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (504,915) حالة.
• سُجّلت (56) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (5553) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (19%)، مقارنة مع (20.12%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (50,180) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,317,747) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (5733) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (412,387) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (86,975) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (473) حالة، فيما غادرت (277) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3102) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (2411) بنسبة إشغال (45%).
• يبلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (671) بنسبة إشغال (53%).
• يبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (357) بنسبة إشغال (30%).
توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (4702) في محافظة العاصمة عمّان.
- (1213) في محافظة الزرقاء.
- (1186) في محافظة إربد، منها (90) في الرمثا.
- (541) في محافظة البلقاء.
- (306) في محافظة عجلون.
- (305) في محافظة الكرك.
- (267) في محافظة المفرق.
- (242) في محافظة مأدبا.
- (234) في محافظة العقبة.
- (219) في محافظة جرش.
- (180) في محافظة معان، منها (46) في البترا.
- (140) في محافظة الطفيلة.