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"مرسول بارك" يحتضن مواجهة العين وفولاذ الإيراني الآسيوية

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن نقل مباراة فريقي العين وفولاذ خوزستان الإيراني ضمن الملحق المؤهل إلى دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا 2021، إلى الرياض، وذلك يوم الأحد الـ11 من أبريل المقبل.

يأتي ذلك بعد مساعٍ من الاتحاد الإماراتي لتغيير موقع لعب المواجهة التي كان مقررًا خوضها في إيران السابع من أبريل، ليتغير موعدها إلى 11 من الشهر ذاته.

وسيلعب الطرفان في ملعب مرسول بارك الذي يحتضن المجموعة الرابعة التي تشتمل على أندية (السد القطري، النصر السعودي، الوحدات الأردني).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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