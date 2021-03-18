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تأجيل استئناف "عز" على إلزامه بدفع 42 ألف إسترليني مصروفات لنجليه من زينة

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تأجيل استئناف "عز" على إلزامه بدفع 42 ألف إسترليني مصروفات لنجليه من زينة تأجيل استئناف "عز" على إلزامه بدفع 42 ألف إسترليني مصروفات لنجليه من زينة

مصراوي Masrawy

04:40 م الخميس 18 مارس 2021

كتب - محمود السعيد:

قررت محكمة أسرة مدينة نصر، اليوم الخميس، تأجيل استئناف الفنان أحمد عز على حُكم إلزامه بدفع 41 ألفا و700 جنيه إسترليني مصروفات دراسية لتوأمه من الفنانة زينة لجلسة 16 يونيو المقبل.

وقال المحامي معتز الدكر، محامي الفنانة زينة لمصراوي، إن حكم المصروفات الدراسية يشمل العامين 2018/2019 و2019/2020، وصدر بالإسترليني لأنها عملة الدفع في مدرستي الطفلين.

وكانت محكمة مستأنف الأسرة بمدينة نصر، في وقت سابق بتأييد الحُكم الصادر بإلزام الفنان أحمد عز بزيادة نفقة طفليه من الفنانة زينة لـ30 ألف جنيه مصري.

يذكر أن محكمة الأسرة قضت في يناير 2018 بخلع الفنانة زينة من الفنان أحمد عز، كما ألزمته بدفع 29 ألف جنيه إسترليني مصروفات دراسية لنجليه.

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