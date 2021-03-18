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الجنايات تتنحى عن محاكمة 17 متهما بالاستيلاء على أراضٍ بقيمة 500 مليار جنيه

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الجنايات تتنحى عن محاكمة 17 متهما بالاستيلاء على أراضٍ بقيمة 500 مليار جنيه الجنايات تتنحى عن محاكمة 17 متهما بالاستيلاء على أراضٍ بقيمة 500 مليار جنيه

مصراوي Masrawy

04:06 م الخميس 18 مارس 2021

كتب- محمود سعيد:

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، التنحي عن نظر محاكمة 17 متهمًا بالاستيلاء على ممتلكات الدولة وأراضٍ زراعية بمحافظتي القاهرة والجيزة، والتي قدرتها الأجهزة المعنية بحوالي 500 مليار جنيه مصري بمحررات مزورة مسجلة بمحكمة البدرشين الجزئية، وسجلات الشهر العقاري.

ومن المقرر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة دائرة أخرى لنظر القضية.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 5322 لسنة 2020، قيام تشكيل عصابي خلال الفترة ما بين يوليو 2009 حتى فبراير 2020 بتزوير محررات رسمية وسرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوى شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراضٍ ملك الدولة بأحياء الجيزة و٦ أكتوبر والبدرشين مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزراعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.

كذلك تحرير محاضر صلح وتزوير رول القاضي وإخطارات قيد دعاوي للإيهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلوها بتوقيعات نسبت زورًا إلى كاتب أول المحكمة، كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.

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