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"نينتندو" افتتحت أول مدينة ملاهٍ لها في اليابان

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"نينتندو" افتتحت أول مدينة ملاهٍ لها في اليابان "نينتندو" افتتحت أول مدينة ملاهٍ لها في اليابان

مصراوي Masrawy

03:50 م الخميس 18 مارس 2021

طوكيو- (أ ف ب):

افتُتح الخميس في مجمع "يونيفيرسل ستوديوز" الضخم للملاهي في أوساكا (غرب اليابان) قسم خاص بعالم "نينتندو" هو الأول من نوعه، بعد تأجيل إطلاقه أشهراً عدة بسبب جائحة كوفيد-19.
واستوحي قسم "سوبر نينتندو وورلد" بشكل مباشر من العالم الملون لألعاب الفيديو "سوبر ماريو" الشهيرة للمجموعة اليابانية التي كانت تتردد إلى الأمس القريب في اعتماد طرق جديدة لاستثمار أبطالها الافتراضيين بغير ألعاب الفيديو.

ومن أبرز ما يتضمنه القسم لعبة "ماريو كارت" التي تستخدم فيها نظارات الواقع المعزز المثبتة بقبعة من لون قبعة السباك الإيطالي الحمراء.

كذلك يتيح سوار متصل بهاتف ذكي للزائرين جمع قطع نقود افتراضية عن طريق ضرب كتل، كما يفعل ماريو.

وقال مدير التسويق في "يونيفرسل ستوديوز - اليابان" ايومو ياماماتو في مؤتمر صحافي إن الافتتاح "تأخر نحو عام عما كان مقرراً، ونحن سعداء حقًا".

وتجاوزت كلفة إنشاء "سوبر نينتندو وورلد" 60 مليار ين (نحو 550 مليون دولار) بحسب المجموعة، وكان من المفترض في البداية أن يجتذب الجماهير في وقت مبكر من العام الماضي ليتزامن مع دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، إلا أن الألعاب الأولمبية نفسها أرجئت ايضاً إلى هذا العام بسبب .

وكان الافتتاح أرجئ إلى شباط/فبراير من السنة الجارية، لكن حال الطوارئ التي فرضتها السلطات اليابانية في يناير الفائت أدت إلى تأجيلها مجدداً.

وأعرب أول الزوار لوكالة فرانس برس عن حماستهم. وقال هيروكي كونو ، وهو طالب يبلغ 19 عاماً من أوساكا "ألعب ماريو منذ أن كنت صغيراً. لم أكن أتوقع أن أتمكن من الدخول إلى عالم ماريو، أنا متحمس جداً".

وتعتزم "نينتندو" على المدى الطويل إقامة اقسام مماثلة في مدن "يونيفرسل ستوديوز" للملاهي في أورلاندو (فلوريدا) وهوليوود.

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