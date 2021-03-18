أخبار عاجلة

"الأرصاد": عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على 5 مناطق -
"الشيوخ" الأمريكي يصادق على تعيين مارتي والش وزيرا للعمال -
رئيسة (سي.دي.سي.) تحذر من موجة زيادة جديدة لإصابات كورونا في أمريكا -
السلطات الأسترالية تطالب الآلاف بالاستعداد لمغادرة منازلهم مع استمرار الفيضانات -
"الأعلى للإعلام": تلقينا 213 شكوى في النصف الثاني من 2020 بينها 69 ضد برامج وإعلاميين -
​​​النقابة العامة تدين الاعتداء على طبيبة بيطرية في كفرالشيخ.. ومطالبات بتأمين أماكن العمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

"قطعوا عموده الفقري".. لحظة مقتل شاب على يد مسلحين في كرداسة ()

Print
"قطعوا عموده الفقري".. لحظة مقتل شاب على يد مسلحين في كرداسة (فيديو) "قطعوا عموده الفقري".. لحظة مقتل شاب على يد مسلحين في كرداسة ()

مصراوي Masrawy

04:01 م الخميس 18 مارس 2021

كتب ـ سامح غيث وصابر المحلاوي:

حصل "مصراوي" على مقطع يوثق لحظة اعتداء مسلحين على شاب في منطقة ناهيا بالجيزة، ما تسبب في إصابته بكسر في الرأس وقطع في العمود الفقري والذراع الأيسر، ووفاته في وقت لاحق بمستشفى في الجيزة.

وأظهر مقطع فيديو، التقطته كاميرا المراقبة المتواجدة أمام المحلات بشارع السهراية بمنطقة ناهيا، حيث مسرح الجريمة، لحظة مهاجمة عدد من المسلحين لشاب، وعندما ركض محاولا الهرب، تبعه المتهمون، وانقضوا عليه بالأسلحة البيضاء والشوم وتركوه يصارع الموت.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضحايا كورونا.. 1383 وفاة جديدة بالبرازيل و39 حالة بمصر

ضحايا كورونا.. 1383 وفاة جديدة بالبرازيل و39 حالة بمصر

مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

هل يتم تجريب مصل كورونا علينا؟ استشاري مناعة يجيب (فيديو)

هل يتم تجريب مصل كورونا علينا؟ استشاري مناعة يجيب (فيديو)

​"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري الخماسي الحديث

​"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري الخماسي الحديث

شبكة عيون الإخبارية