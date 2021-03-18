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مصراوي Masrawy

كتب ـ سامح غيث وصابر المحلاوي:

حصل "مصراوي" على مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء مسلحين على شاب في منطقة ناهيا بالجيزة، ما تسبب في إصابته بكسر في الرأس وقطع في العمود الفقري والذراع الأيسر، ووفاته في وقت لاحق بمستشفى في الجيزة.

وأظهر مقطع فيديو، التقطته كاميرا المراقبة المتواجدة أمام المحلات بشارع السهراية بمنطقة ناهيا، حيث مسرح الجريمة، لحظة مهاجمة عدد من المسلحين لشاب، وعندما ركض محاولا الهرب، تبعه المتهمون، وانقضوا عليه بالأسلحة البيضاء والشوم وتركوه يصارع الموت.