الصحة العالمية تكشف موعد إعلان نتائج تحقيقاتها حول لقاح "أسترازينيكا"

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مصراوي Masrawy

جنيف- أ ش أ:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه لجنة الخبراء المعنية بسلامة اللقاحات التابعة لها ستصدر غدًا تقريرًا عن نتائج تحقيقها بشأن لقاح فيروس كورونا التابع لشركة أسترازينيكا.

وأوضحت المنظمة أن اللجنة درست البيانات والتقارير المتعلقة بحالات تجلط الدم القليلة المبلغ عنها لدى الأشخاص الذين تلقوا جرعة من لقاح أسترازينيكا، الأنجلو-سويدي، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الخميس.

وأفادت "أسترازينيكا" بمراجعة حالات ملايين الأشخاص ممن تم تطعيمهم بلقاحها المضاد لكورونا، مشيرة إلى أنها لم تسجل أي دليل على زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم لديهم.

وقررت أربع دول أوروبية تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا البريطاني السويدي، كإجراء احترازي، بعد ورود تقارير عن تشكل جلطات في دم عدد من الذين خضعوا للتطعيم بهذا اللقاح.