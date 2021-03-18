بالصور.. محافظ الفيوم يفتتح أول وحدة لطب الجنين في شمال الصعيد

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مصراوي Masrawy

الفيوم– حسين فتحى:

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وحدة طب الجنين بمستشفى الفيوم العام، كأول وحدة بشمال الصعيد، بالتعاون بين مديرية الصحة وإحدى الشركات الصينية بتكلفة مليونى جنيه.

وجاء الافتتاح بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وزاي تان ممثل الشركة الصينية، والدكتور محمد عبدالله مدير مستشفى الفيوم العام.

وتقدم الوحدة الخدمات الطبية لصحة المرأة والجنين، وخدمات تشخيصية وعلاجية، وتعمل على تشخيص الأمراض الوراثية، والكشف المبكر عن العيوب الخلقية للأجنة، وحالات الحمل الخطر، بالإضافة لتدريب أطباء المحافظة من متخصصى النساء والتوليد.

وتضم الوحدة الجديدة أجهزة سونار، و ٤ أجهزة أشعة تلفزيونية، وتعتبر آول وحدة بمستشفى حكومى غير جامعي بشمال الصعيد.