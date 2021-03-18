بالصور.. محافظ الفيوم يفتتح أول وحدة لطب الجنين في شمال الصعيد

مصراوي Masrawy
03:35 م الخميس 18 مارس 2021
الفيوم– حسين فتحى:
افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وحدة طب الجنين بمستشفى الفيوم العام، كأول وحدة بشمال الصعيد، بالتعاون بين مديرية الصحة وإحدى الشركات الصينية بتكلفة مليونى جنيه.
وجاء الافتتاح بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وزاي تان ممثل الشركة الصينية، والدكتور محمد عبدالله مدير مستشفى الفيوم العام.
وتقدم الوحدة الخدمات الطبية لصحة المرأة والجنين، وخدمات تشخيصية وعلاجية، وتعمل على تشخيص الأمراض الوراثية، والكشف المبكر عن العيوب الخلقية للأجنة، وحالات الحمل الخطر، بالإضافة لتدريب أطباء المحافظة من متخصصى النساء والتوليد.
وتضم الوحدة الجديدة أجهزة سونار، و ٤ أجهزة أشعة تلفزيونية، وتعتبر آول وحدة بمستشفى حكومى غير جامعي بشمال الصعيد.