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رؤساء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمجلس التعاون يبحثون دعم ريادة الأعمال

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رؤساء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمجلس التعاون يبحثون دعم ريادة الأعمال رؤساء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمجلس التعاون يبحثون دعم ريادة الأعمال
اجتماعهم تضمّن التأكيد على أهمية تحقيق المبادرة المعروضة وفق جدولها الزمني

رؤساء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمجلس التعاون يبحثون دعم ريادة الأعمال

عقد رؤساء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ومن في حكمهم" بدول مجلس التعاون، اليوم، اجتماعاً ناقشوا فيه رؤية جماعية لإعداد خارطة لدعم وتشجيع ريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون.

وشهد هذا الاجتماع التأكيد على أهمية تحقيق المبادرة المعروضة وفق جدولها الزمني، وغيرها من الموضوعات التي تدعم المنشأة الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بين دول مجلس التعاون.

وجاء هذا الاجتماع انطلاقاً من اهتمام قادة دول مجلس التعاون بدعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس الذي أكده البيان الختامي للمجلس الأعلى للدورة 41 "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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