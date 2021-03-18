أخبار عاجلة

"الأرصاد": عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على 5 مناطق -
"الشيوخ" الأمريكي يصادق على تعيين مارتي والش وزيرا للعمال -
رئيسة (سي.دي.سي.) تحذر من موجة زيادة جديدة لإصابات كورونا في أمريكا -
السلطات الأسترالية تطالب الآلاف بالاستعداد لمغادرة منازلهم مع استمرار الفيضانات -
مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية كولورادو الأمريكية -
"الأعلى للإعلام": تلقينا 213 شكوى في النصف الثاني من 2020 بينها 69 ضد برامج وإعلاميين -
​​​النقابة العامة تدين الاعتداء على طبيبة بيطرية في كفرالشيخ.. ومطالبات بتأمين أماكن العمل -
​​في 9 نقاط.. تفاصيل استراتيجية "الأعلى للإعلام" لدعم رؤية التنمية المستدامة 2030 -
​​"نقل البرلمان" تعلن تشكيل لجنة برئاسة لمتابعة تحسين شبكة الطرق بدمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

النائب العام: جرائم التسلل عابرة للحدود وتديرها أيد عابثة

Print
النائب العام: جرائم التسلل عابرة للحدود وتديرها أيد عابثة النائب العام: جرائم التسلل عابرة للحدود وتديرها أيد عابثة
أكد أن مخاطرها تنعكس أمنيًّا وصحيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا

النائب العام: جرائم التسلل عابرة للحدود وتديرها أيد عابثة

أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن جرائم التسلل تعد ‏جرائم منظمة وعابرة للحدود تديرها شبكات وأيد عابثة، وأن مخاطرها جسيمة تنعكس على الجانب الأمني والصحي والاجتماعي والاقتصادي وتفوت على المجتمع مصالح عظيمة.

ورفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، بمناسبة صدور الأمر الملكي القاضي بفرض عقوبات بحق كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو ينقله داخلها أو يوفر له المأوى أو المساعدة أو الخدمة.

وأوضح أن تتويج منظومة التدابير الأمنية والإجراءات الوقائية بالأمر الملكي يجسد اهتمام القيادة الرشيدة في تحصين المجتمع من آفات الجريمة ومصادرها، وبمثابة تجفيف لمنابع جرائم التسلل إلى الحدود واستئصال لها من جذورها، وقال: "فلا تسلل بلا تسهيل ومساعدة وتقديم خدمة"، مشيراً إلى أن هذه الأفعال الآثمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة.

وبيّن أن الجانب العدلي الجنائي يحظى بإصلاحات كبيرة وتطوير رفيع في الشأن التشريعي والتنظيمي من القيادة بما يشكل ضمانة للأمن والاستقرار المجتمعي لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير أرقى مستويات المعيشة للمواطن والمقيم على أرض هذا الوطن المبارك، في ظل مجتمع آمن ومستقر‏.

ودعا "المعجب" إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة للإعفاء من العقوبات الواردة في الأحكام النظامية ذوات الصلة بالمبادرة إلى التقدم لوزارة الداخلية بالمعلومات التي تفيد في القبض على المتسللين خلال المهلة الممنوحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الاختبار "الاستثنائي".. فحوص كورونا الآن من منزلك

الاختبار "الاستثنائي".. فحوص كورونا الآن من منزلك

السديس: المبادرة السعودية تجاه اليمن تنطلق من البُعد الإسلامي والأمني والإنساني

السديس: المبادرة السعودية تجاه اليمن تنطلق من البُعد الإسلامي والأمني والإنساني

مقتل 10 أشخاص بينهم رجل شرطة جراء إطلاق نار داخل مركز تجاري بولاية كولورادو

مقتل 10 أشخاص بينهم رجل شرطة جراء إطلاق نار داخل مركز تجاري بولاية كولورادو

ضحايا كورونا.. 1383 وفاة جديدة بالبرازيل و39 حالة بمصر

ضحايا كورونا.. 1383 وفاة جديدة بالبرازيل و39 حالة بمصر

شبكة عيون الإخبارية