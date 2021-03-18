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استعدادًا لاستقبال المصطافين.. تسوية شواطئ رأس البر في دمياط- صور

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استعدادًا لاستقبال المصطافين.. تسوية شواطئ رأس البر في دمياط- صور استعدادًا لاستقبال المصطافين.. تسوية شواطئ رأس البر في دمياط- صور

مصراوي Masrawy

02:18 م الخميس 18 مارس 2021

دمياط- محمد إبراهيم:

استعدت مدينة رأس البر في محافظة دمياط، لاستقبال موسم صيف 2021، وشنت الوحدة المحلية حملة مكبرة لرفع كفاءة جميع مناطق المدينة، وفقًا لجدول زمني محدد.

وقاد اللواء حسين لبيب، رئيس الوحدة المحلية للمدينة عمليات فرد وتسوية الرمال وتمهيدها بطول الشواطئ، ومعالجة الأثار التي تسببت فيها موجات الطقس السيئ التي ضربت المحافظة خلال الأسابيع الماضية.

وشنّت قطاعات البيئة والمواقف والصحة برأس البر حملات، اليوم الخميس، لتطهير وتعقيم وسائل المواصلات العامة والمنشآت الحكومية والخاصة، ضمن حزمة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمواجهة المستجد "كوفيد-١٩".

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