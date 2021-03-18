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وزيرة الصحة: "محمود سامي" متحدثًا باسم صندوق مخاطر المهن الطبية

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وزيرة الصحة: "محمود سامي" متحدثًا باسم صندوق مخاطر المهن الطبية وزيرة الصحة: "محمود سامي" متحدثًا باسم صندوق مخاطر المهن الطبية

مصراوي Masrawy

03:19 م الخميس 18 مارس 2021

كتب- أحمد جمعة:
تصوير- إسلام فاروق:


قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم إنشاء صندوق مخاطر المهن الطبية بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار الرئيس عبدالفتاح ، لصرف التعويضات لأسر المصابين والمتوفين من أبطال الأطقم الطبية، وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم، وذلك تقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، خاصة خلال التصدي لجائحة .

ووجهت الشكر في هذا الصدد لكل من الدكتور محمد معيط وزير المالية ومجلس النواب المصري لحرصهم على أن يشمل القانون صرف تلك التعويضات بأثر رجعي منذ تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في .

جاء ذلك خلال كلمتها باحتفالية يوم الطبيب الـ 43، بعنوان "بطولات وتضحيات"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس.

وأعلنت الوزيرة عن انضمام زوجة الطبيب أحمد ماضي، ‏شهيد الواجب الذي توفي أثناء تأدية عمله في مواجهة جائحة فيروس كورونا بمستشفى صدر المعمورة الماضي، للعمل بصندوق مخاطر المهن الطبية، والطبيب محمد سامي الذي فقد بصره أثناء تقديم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا بمستشفى عزل بلطيم للعمل كمتحدث باسم صندوق مخاطر المهن الطبية، مؤكدة أن تواجدهم بالصندوق ممثلين عن أسر الضحايا والمصابين سيعكس احتياجات الأطباء المصابين وأسر المتوفين مما يساهم في الحصول على حقوقهم وتقديم الدعم المادي والمعنوي والاجتماعي لهم.

كما وجهت الوزيرة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه الدائم لأبطال الأطقم الطبية الذين ضحوا بأرواحهم أو أصيبوا أثناء تأدية عملهم في مواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن لأول مرة يتم تكريم الأطقم الطبية خلال احتفالات يوم الشهيد في الندوة التثقيفية الـ 334 للقوات المسلحة، وذلك إيمانًا بدورهم وعطائهم وتضحياتهم التي يقدمونها في خدمة الوطن.

وأشارت إلى حرص القيادة السياسية على الحصول على قائمة أسماء أبطال الأطقم الطبية لإطلاقها على كبرى الشوارع والميادين بالعاصمة الإدارية.

ولفتت الوزيرة إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين في الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، ومنها رفع سن الإحالة إلى المعاش لتصبح 62 عاما بدلا من 60، للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم، ومد التعاقد لـ 65 عاما لمن يرغب في ذلك.

كما أشارت الوزيرة إلى نجاح عقد الامتحان القومي الموحد لمزاولة مهنة الطبي والذي تم تطبيقه على خريجي كليات الطب ابتداءً من دفعة ديسمبر 2019، بهدف الحرص على حصولهم على التدريب المناسب، مشيرة إلى نجاح 99% من الأطباء في الامتحان الذي تم عقده في فبراير الماضي، بالإضافة إلى إنشاء الوحدة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الطبية للوقوف على احتياجات الأطباء والتواصل الفعال معهم لتذليل أي عقبات أو تحديات تواجههم أثناء القيام بمهام عملهم، وذلك تقديرًا لدورهم وجهودهم في حماية الوطن.

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