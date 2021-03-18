بعد 3 جرائم.. سقوط لص المساكن في بالمرج

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة في القبض على عاطل لقيامة بسرقة شقة سكنية بمنطقة المرج.

تلقى المقدم حسين خيري رئيس مباحث المرج بلاغا من أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم باكتشافه كسر باب شقته وسرقة مبلغ مالي من داخلها.

وبإجراء تحريات وجمع المعلومات تحت إشراف العميد حازم الدربي رئيس مباحث القطاع أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (عتلة حديدية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب" كسر الباب" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته، كما أقر بإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة، وبتطوير مناقشة المتهم أقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" واعترف بارتكاب 3 جرائم بذات الأسلوب، وبإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليهم اتهموه بالسرقة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.