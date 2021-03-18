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في وم واحد.. ضبط 1240 قضية تموينية متنوعة

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في وم واحد.. ضبط 1240 قضية تموينية متنوعة في وم واحد.. ضبط 1240 قضية تموينية متنوعة

مصراوي Masrawy

03:14 م الخميس 18 مارس 2021

كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1240 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية، بحوزته (6 طن " أسماك ماكريل" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات، المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة بدون ترخيص، بمحافظة الجيزة، بحوزته (1٫8 طن " مقطعات دواجن، مفروم لحوم " بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية) تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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