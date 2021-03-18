أخبار عاجلة

"الأرصاد": عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على 5 مناطق -
"الشيوخ" الأمريكي يصادق على تعيين مارتي والش وزيرا للعمال -
رئيسة (سي.دي.سي.) تحذر من موجة زيادة جديدة لإصابات كورونا في أمريكا -
السلطات الأسترالية تطالب الآلاف بالاستعداد لمغادرة منازلهم مع استمرار الفيضانات -
مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية كولورادو الأمريكية -
"الأعلى للإعلام": تلقينا 213 شكوى في النصف الثاني من 2020 بينها 69 ضد برامج وإعلاميين -
​​​النقابة العامة تدين الاعتداء على طبيبة بيطرية في كفرالشيخ.. ومطالبات بتأمين أماكن العمل -
​​في 9 نقاط.. تفاصيل استراتيجية "الأعلى للإعلام" لدعم رؤية التنمية المستدامة 2030 -
​​"نقل البرلمان" تعلن تشكيل لجنة برئاسة لمتابعة تحسين شبكة الطرق بدمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"مركز الملك فيصل للبحوث" يستعرض آفاق العلاقات الثقافية العراقية

Print
"مركز الملك فيصل للبحوث" يستعرض آفاق العلاقات الثقافية السعودية العراقية "مركز الملك فيصل للبحوث" يستعرض آفاق العلاقات الثقافية العراقية
المركز يقيم محاضرة افتراضية مع مجلس التنسيق المشترك بين البلدين

يقيم مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، بالتعاون مع مجلس التنسيق السعودي العراقي، اليوم محاضرة عامة (افتراضية) مفتوحة للجمهور، بعنوان "العلاقات الثقافية العراقية: مجالات الاهتمام المشترك وآفاق التعاون".

وسيكون ضيف المحاضرة وزير الثقافة والسياحة والآثار بالجمهورية العراقية الدكتور حسن ناظم؛ الذي سيلقي الضوء على أنشطة وزارة الثقافة العراقية ومشروعاتها، ويتحدث عن هموم المثقف العراقي من واقع تجربته الشخصية - العلمية والعملية - التي تجمع بين المسؤولية الوزارية والعمل الأكاديمي والثقافي، إلى جانب تقويمه واقع الثقافة العراقية بين التحديات والآمال، وسبل النهوض بالمؤسسات العراقية الثقافية والأكاديمية والبحثية لاستعادة دورها، وما هي تطلعاته حيال مستقبل العلاقات الثقافية السعودية العراقية، وفرص التعاون الثقافي المشترك بين البلدين الشقيقين. يدير الحوار الدكتور سعود السرحان، الأمين العام لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السديس: المبادرة السعودية تجاه اليمن تنطلق من البُعد الإسلامي والأمني والإنساني

السديس: المبادرة السعودية تجاه اليمن تنطلق من البُعد الإسلامي والأمني والإنساني

سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية

سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية

سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية

سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية

أمانة وزراء الداخلية العرب تشيد بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية

أمانة وزراء الداخلية العرب تشيد بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية

شبكة عيون الإخبارية