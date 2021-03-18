الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز

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سيصلى عليه يوم غدٍ الجمعة في مدينة الرياض

أعلن الديوان الملكي في بيان له وفاة الأمير بندر بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي، وسيصلى عليه يوم غدٍ الجمعة، في مدينة الرياض.

وفيما يلي بيان الديوان الملكي:

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ بندر بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الجمعة الموافق 6/ 8 / 1442هـ، في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.