القيادة تعزّي نائبة رئيس تنزانيا في وفاة رئيس دولتها

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قدمّت خالص المواساة لأسرة الفقيد والشعب الصديق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة إلى سامية حسن نائبة رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، في وفاة رئيس تنزانيا.

وقال الملك: علمنا بنبأ وفاة الرئيس الدكتور جون بومبي جوزيف ماقوفولي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، ونبعث لدولتكم ولأسرة الفقيد الراحل ولشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديق بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين ألا تروا سوءاً أو مكروهاً .

وقد بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة إلى سامية حسن نائبة رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، في وفاة رئيس تنزانيا.

وقال سمو ولي العهد: تلقيت نبأ وفاة فخامة الرئيس الدكتور جون بومبي جوزيف ماقوفولي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، وأعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد الراحل كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة من كل سوء ومكروه.