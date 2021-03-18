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"هيئة الفضاء" تشارك وكالة الفضاء بالصين في تجارب علمية

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"هيئة الفضاء" تشارك وكالة الفضاء بالصين في تجارب علمية "هيئة الفضاء" تشارك وكالة الفضاء بالصين في تجارب علمية
تهدف لدراسة تأثير الأشعة الكونية على أداء الخلايا الشمسية

وقّعت الهيئة للفضاء اليوم -افتراضياً- عن طريق تبادل الوثائق الرسمية، برنامجاً تنفيذياً مع وكالة الفضاء الصينية المأهولة (China Manned Space Agency)، لتنفيذ مهمة علمية سعودية على متن محطة الفضاء الصينية عام 2022م، حيث مثّل الهيئة في توقيع المذكرة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ.

وستوقّع عليه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووكالة الفضاء الصينية المأهولة.

ويأتي هذا التعاون بناءً على دعوة قُدمت للمملكة من مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA) ووكالة الفضاء الصينية المأهولة للمشاركة في تجارب علمية ستنفّذ على متن محطة الفضاء الصينية (CSS).

وتركز التجربة العلمية السعودية على دراسة تأثير الأشعة الكونية على أداء الخلايا الشمسية عالية الكفاءة المستخدمة في الأقمار الصناعية، وذلك بالاستفادة من الظروف البيئية الفضائية لإجراء تلك الدراسات والتجارب.

وتهدف التجربة إلى تصميم خلايا شمسية قادرة على العمل بكفاءة عالية لفترات طويلة لضمان استمرارية توفير الطاقة اللازمة لعمل الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية مما يساعد في تقليل تكلفة المهمات الفضائية، التي ستعود بالفائدة على دول العالم في هذا المجال مستقبلاً.الهيئة السعودية للفضاء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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