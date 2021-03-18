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انطلاق فعاليات الملتقى الدولي للسياحة الرياضية في أسوان

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انطلاق فعاليات الملتقى الدولي للسياحة الرياضية في أسوان انطلاق فعاليات الملتقى الدولي للسياحة الرياضية في أسوان

مصراوي Masrawy

03:05 م الخميس 18 مارس 2021

أسوان- إيهاب عمران:

تستضيف جامعة أسوان اليوم الخميس، فعاليات الملتقى الدولي للسياحة الرياضية "آفاق وطموحات- أسوان أحلى" في الفترة من 18 إلى 20 مارس الجاري.

وقال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، إن المؤتمر يعد الحدث الرياضي السياحي الأكبر لتنشيط السياحة والرياضة بأسوان.

وأضاف الدكتور "غلاب" أن المؤتمر تشارك فيه مجموعة من المؤسسات الرياضية والسياحية المختلفة في والوطن العربي والعالم.

وأشاد الدكتور كمال الدين درويش رئيس قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات، بالمنشآت الرياضية بجامعة أسوان، والجهد المبذول في تطوير كلية التربية الرياضية وأنشطتها المختلفة.

وأشار الدكتور عادل مكي عميد كلية التربية الرياضية بالجامعة، إلى أن المؤتمر يشمل العديد من المهرجانات الرياضية، ومنها مهرجان الرياضة للجميع الثاني، والذي يقام على ملاعب الجامعة ، والمهرجان الترويجي التاسع للملاحة الرياضية.

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