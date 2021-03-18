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وزيرة الصحة: الأطباء يقدمون جهودًا لن ينساها التاريخ

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وزيرة الصحة: الأطباء يقدمون جهودًا لن ينساها التاريخ وزيرة الصحة: الأطباء يقدمون جهودًا لن ينساها التاريخ

مصراوي Masrawy

03:10 م الخميس 18 مارس 2021

كتب- أحمد جمعة:
تصوير- إسلام فاروق:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الأطباء يضربون أروع الأمثلة في العمل والتضحية ويسطرون بإخلاصهم جهود لن ينساها التاريخ في سجل هذا الوطن.

جاء ذلك خلال كلمتها باحتفالية يوم الطبيب الـ 43، بعنوان "بطولات وتضحيات"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح ، اليوم الخميس.

وأضافت: "كطبيبة مصرية أفتخر بوقوفي اليوم في هذا الصرح العظيم الذي يُعد بيتًا لكل طبيب يرعى مصالحه لخدمة وطنه".

وأكدت على ثقتها في الأطقم الطبية هو ما ظهر جليًا في قدرتهم على التغلب على التحديات والصعاب خلال مواجهة جائحة وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري.​

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