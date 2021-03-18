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رسميا.. البحوث الفلكية يكشف موعد غرة شهر رمضان لعام 1442 هجرية

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رسميا.. البحوث الفلكية يكشف موعد غرة شهر رمضان لعام 1442 هجرية رسميا.. البحوث الفلكية يكشف موعد غرة شهر رمضان لعام 1442 هجرية

مصراوي Masrawy

03:03 م الخميس 18 مارس 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد غرة شهر رمضان المبارك لعام 1442 هجرية/2021 ميلادية.

وأوضح القاضي، في بيان اليوم الخميس، أن غـرة شهــر رمضـان المعظم 1442هـ فلكيـاً يوم الثلاثاء 13/4/2021م.

وأضاف أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين الموافق 12/4/2021م (اليوم التالي ليوم الرؤية).

وأضاف: أنه يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد الموافق 11/4/2021م (يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ 26 دقائق، وفي القاهرة بـ 30 دقائق، وفي محافظات جمهورية العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (26 - 31 دقائق).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فإن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (16- 46 دقيقة).

وتابع: وبذلك يكون يوم الاثنين 12/4/2021م هو المتمم لشهر شعبان 1442هـ، وتكون غرة شهر رمضان المعظم 1442هـ فلكياً يوم الثلاثاء 13/4/2021م.

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