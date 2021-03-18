أخبار عاجلة

"الأرصاد": عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على 5 مناطق -
"الشيوخ" الأمريكي يصادق على تعيين مارتي والش وزيرا للعمال -
رئيسة (سي.دي.سي.) تحذر من موجة زيادة جديدة لإصابات كورونا في أمريكا -
السلطات الأسترالية تطالب الآلاف بالاستعداد لمغادرة منازلهم مع استمرار الفيضانات -
مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية كولورادو الأمريكية -
"الأعلى للإعلام": تلقينا 213 شكوى في النصف الثاني من 2020 بينها 69 ضد برامج وإعلاميين -
​​​النقابة العامة تدين الاعتداء على طبيبة بيطرية في كفرالشيخ.. ومطالبات بتأمين أماكن العمل -
​​في 9 نقاط.. تفاصيل استراتيجية "الأعلى للإعلام" لدعم رؤية التنمية المستدامة 2030 -
​​"نقل البرلمان" تعلن تشكيل لجنة برئاسة لمتابعة تحسين شبكة الطرق بدمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

خطة لرعايتهم.. القوى العاملة: حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية

Print
خطة لرعايتهم.. القوى العاملة: حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية خطة لرعايتهم.. القوى العاملة: حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية

مصراوي Masrawy

02:58 م الخميس 18 مارس 2021

كتب- يوسف عفيفي:


أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، تجري حاليًا حصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع.

وبحسب بيان اليوم، أكد سعفان، أنه تم حصر 25 ألفا بمدينة العلمين الجديدة وتسجيلهم واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة.

وأشار الوزير، إلى أنه استكمال الحصر والتسجيل حاليًا في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم حصر وتسجيل ما يزيد على 12 ألفا من العمالة غير المنتظمة، وإصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة، لافتا إلى أنهم مستمرون في باقي شركات مشروعات العاصمة الجديدة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لرعاية هذه الفئة صحيًا واجتماعيًا وتأمينًا، تمهيدًا لوضع خطة ومنظومة متكاملة لرعاية.

وأوضح سعفان، أن حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة تتحمل تكاليف إصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة واستخراج بطاقات الرقم القومي للعمال بالمهنة الجديدة التى يعملون عليها فعليًا من خلال مصلحة الأحوال المدنية، ويتم تسليم البطاقة الجديدة للعامل في اليوم التالي.

وفي نفس الإطار، قامت مديرية القوى العاملة ببورسعيد بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في شركتي أوراسكوم والمقاولون العرب والتي يعمل بها نحو 4000 عامل غير منتظم في مشروع محطة مصرف بحر البقر لتنقية مياه الصرف الزراعي.

وكشف مدير المديرية السيد السنجابي، أنه تم حصر واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة لنحو 1500 عامل.

ومن المقرر أن ينتهي حصر الشركتين اليوم تمهيدا للانتقال إلى شركات أخرى داخل المحافظة، فضلاً عن عقد ندوات توعية للعاملين بالشركات لتوضيح أوجه الرعاية الإجتماعية والصحية التي يتم توفيرها للعمالة غير المنتظمة، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين العمال للوقاية من انتشار المستجد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضحايا كورونا.. 1383 وفاة جديدة بالبرازيل و39 حالة بمصر

ضحايا كورونا.. 1383 وفاة جديدة بالبرازيل و39 حالة بمصر

مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

​"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري الخماسي الحديث

​"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري الخماسي الحديث

هالة زايد: "الصحة العالمية" تمد مصر بمعايير العواصم الصحية لتطبيقها بالعاصمة الإدارية

هالة زايد: "الصحة العالمية" تمد مصر بمعايير العواصم الصحية لتطبيقها بالعاصمة الإدارية

شبكة عيون الإخبارية