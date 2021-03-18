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16 مايو.. استئناف النيابة على براءة سما المصري من تهمة سبّ ريهام سعيد

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16 مايو.. استئناف النيابة على براءة سما المصري من تهمة سبّ ريهام سعيد 16 مايو.. استئناف النيابة على براءة سما المصري من تهمة سبّ ريهام سعيد

مصراوي Masrawy

02:55 م الخميس 18 مارس 2021

كتب- محمود سعيد:

حددت محكمة مستأنف الاقتصادية، جلسة 16 مايو المقبل، لنظر استئناف النيابة على حُكم أول درجة ببراءة سما المصري من تهمة سبّ الإعلامية ريهام سعيد وإرسال عبارات خادشة لها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة سما المصري تعمدت إزعاج ريهام سعيد ومضايقتها، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، كما بيّنت التحقيقات أنها قذفتها، عن طريق الهاتف، وأوكلت لها أمورا لو صحّت، لأوجبت احتقارها لدى بني وطنها، إذ أرسلت لها رسائل مسيئة عبر تطبيق "واتساب".

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمة أرسلت للمجني عليها رسائل، تحوي عبارات وألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، عبر تطبيق "واتساب"، كما استخدمت التطبيق الأخير على معلوماتية، لارتكاب جرائم السب والقذف.

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