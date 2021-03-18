"سكني": 24 ألف أسرة استفادت من "الوحدات الجاهزة" و"تحت الإنشاء" في يناير وفبراير

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ضمن جهود البرنامج لتسهيل تملّك المواطنين وتمكينهم من الحصول على الخيارات السكنية

سجّلت أعداد الأسر المستفيدة من خياري "الوحدات الجاهزة" و"تحت الإنشاء" ضمن برنامج سكني 24,670 أسرة خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري 2021، منها 19,789 أسرة استفادت من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة، ضمن جهود البرنامج لتسهيل تملّك المواطنين وتمكينهم من الحصول على الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتعددة التي تلاءم رغباتهم وتتناسب مع قدراتهم، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 ضمن مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويأتي هذا العدد ضمن أعداد الأسر المستفيدة التي أعلن عنها البرنامج خلال الشهرين الماضيين من العام الجاري، والتي تجاوزت 45 ألف أسرة استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية "البناء الذاتي، الوحدات الجاهزة، تحت الإنشاء، الأراضي" منها أكثر من 31 ألف أسرة سكنت منازلها حتى فبراير الماضي، وذلك ضمن إجراءات سهلة ميسرة عبر موقع وتطبيق "سكني"، ولتفاصيل أكثر حول الخيارات السكنية يمكن زيارة الرابط: https://sakani.housing.sa/all-projects-map.

ويقدم برنامج "سكني" خيار القرض المدعوم بنسبة تصل إلى 100% لمستفيديه؛ بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول من خلال تقديم الدعم لشراء الوحدات السكنية التي يختارونها من مشروعات البرنامج تحت الإنشاء التابعة للبرنامج أو الوحدات الجاهزة، ما يعطي الأسر المستفيدة حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم وبأسعار مناسبة وجودة عالية وفق احتياجهم ورغباتهم.

ويوفّر "سكني" من خلال موقعه وتطبيقه مجموعة من الخيارات والخدمات السكنية ضمن إجراءات إلكترونية مُيسرة باستحقاق فوري، مع إمكانية استعراض الخيارات السكنية المتنوعة في 95 مشروعاً توفّر أكثر من 141 ألف وحدة سكنية، بالإضافة لنحو 217 مخططاً سكنياً توفر 178,489 أرضاً سكنية، وإصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً، والتنازل الإلكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين.سكني