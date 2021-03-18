اكتمال الربط الإلكتروني لطلبات توصيل الكهرباء للمنازل دون صكوك بمكة

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الأمانة دعت المواطنين إلى مراجعة المكاتب الهندسية والبلديات الفرعية

أنهت أمانة العاصمة المقدسة كافة إجراءات الربط الإلكتروني مع الجهات المختصة ومعالجة طلبات

إيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا تحمل صكوكًا في مكة المكرمة.

وأكدت الأمانة الانتهاء من استكمال الإجراءات، داعيةً المواطنين إلى مراجعة المكاتب الهندسية والبلديات الفرعية؛ لمنح أصحاب المساكن التي تنطبق عليها الاشتراطات، خدمة إيصال التيار الكهربائي.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة أعلنت اليوم عن بدء استقبال طلبات المواطنين الراغبين في إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم التي لا تحمل صكوكاً شرعية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد القادم 1442/8/8هـ عن طريق المكاتب الهندسية المعتمدة بالعاصمة المقدسة.أمانة العاصمة المقدسة