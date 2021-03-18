أخبار عاجلة

"الأرصاد": عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على 5 مناطق -
"الشيوخ" الأمريكي يصادق على تعيين مارتي والش وزيرا للعمال -
رئيسة (سي.دي.سي.) تحذر من موجة زيادة جديدة لإصابات كورونا في أمريكا -
السلطات الأسترالية تطالب الآلاف بالاستعداد لمغادرة منازلهم مع استمرار الفيضانات -
مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية كولورادو الأمريكية -
"الأعلى للإعلام": تلقينا 213 شكوى في النصف الثاني من 2020 بينها 69 ضد برامج وإعلاميين -
​​​النقابة العامة تدين الاعتداء على طبيبة بيطرية في كفرالشيخ.. ومطالبات بتأمين أماكن العمل -
ألمانيا تدرس إغلاقا كاملا للمتاجر عدة أيام في أبريل -
المغرب: القبض على شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر -
الرئيس الأرجنتيني يتحدث مع رئيس البنك الدولي غدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ردًا على وصفه بـ"القاتل".. "بوتين" لـ"بايدن": يتعين عليكم أن تحسبوا حسابًا لـروسيا

Print
ردًا على وصفه بـ"القاتل".. "بوتين" لـ"بايدن": يتعين عليكم أن تحسبوا حسابًا لـروسيا ردًا على وصفه بـ"القاتل".. "بوتين" لـ"بايدن": يتعين عليكم أن تحسبوا حسابًا لـروسيا
أشار إلى أن موسكو لن تتصرف طبقًا لشروط واشنطن

ردًا على وصفه بـ

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس)، "الولايات المتحدة بأن عليها أن تحسب حسابًا لروسيا"؛ وذلك تعليقًا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة، التي وصف فيها نظيره الروسي بـ"القاتل"، وتوعد موسكو بفرض عقوبات نظير تدخلها في الانتخابات الرئاسية.

وقال "بوتين": "إن الإدارة الأمريكية تريد علاقات مع ، فقط بشروط واشنطن، في حين أن روسيا ستعمل فقط على النحو الذي يفيدها"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأضاف: "إن الولايات المتحدة تظن أننا مثلها ولكن لدينا شفرة جينية مختلفة".الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا تتهم شركة أمريكية بانتهاك براءة اختراع لقاح "سبوتنيك في"

روسيا تتهم شركة أمريكية بانتهاك براءة اختراع لقاح "سبوتنيك في"

أمريكا تصيب روسيا بخيبة أمل.. والسبب يرتبط بإحباط مسعى له علاقة بـ"بوتين"

أمريكا تصيب روسيا بخيبة أمل.. والسبب يرتبط بإحباط مسعى له علاقة بـ"بوتين"

روسيا: الولايات المتحدة أضاعت فرصة جديدة لإصلاح العلاقات بين البلدين

روسيا: الولايات المتحدة أضاعت فرصة جديدة لإصلاح العلاقات بين البلدين

روسيا تتفق على إنتاج 200 مليون جرعة من "سبوتنيك في" بالهند سنويا

روسيا تتفق على إنتاج 200 مليون جرعة من "سبوتنيك في" بالهند سنويا

شبكة عيون الإخبارية