منح إجازة يومين للموظفين المطعمين ضد فيروس كورونا في شركة stc

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دعماً لجهود الجهات الرسمية الرامية لرفع المناعة المجتمعية واهتماماً بصحة منسوبيها

أعلنت شركة stc مبادرتها بمنح إجازة مدتها يومان للموظفين المطعمين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك في مبادرة من الشركة لدعم جهود الجهات الرسمية الرامية لرفع المناعة المجتمعية، ولتعزيز الاهتمام بصحة منسوبيها.

وبحسب بيان الشركة فإن الإجازة ستُمنح لكل من بدأ بإجراءات أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا وحصل على الجرعة الأولى قبل نهاية شهر يونيو المقبل من العام الجاري 2021.

وحثت الشركة جميع موظفيها على المسارعة بالحصول على تطعيم كورونا؛ لتحقيق المقصد من المبادرة وهو التفاعل الإيجابي مع توجيهات وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية والمساهمة الفاعلة في رفع مستوى المناعة المجتمعية.شركة stc إجازة