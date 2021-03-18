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بوتين يرد على تصريحات بايدن: "كل إناء ينضح بما فيه"

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بوتين يرد على تصريحات بايدن: "كل إناء ينضح بما فيه" بوتين يرد على تصريحات بايدن: "كل إناء ينضح بما فيه"

مصراوي Masrawy

02:48 م الخميس 18 مارس 2021

موسكو- أ ش أ:

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، على تصريحات نظيره الأمريكي جو بايدن في حقه، بالقول: "عندما نقيم الناس والبلدان الأخرى، فإن الأمر يشبه النظر في المرآة"، مشيرا إلى أن كل إناء ينضح بما فيه، وأنه سيتعين على الولايات المتحدة أن تحسب حسابا لروسيا .

وأضاف الرئيس الروسي، خلال لقاء عبر الفيديو مع سكان القرم وسيفاستوبول، بحسب وكالة أنباء " سبوتنيك" الروسية: "أنا اعرف الرئيس بايدن جيدا، وبماذا سأرد عليه؟ أقول له كن بصحة جيدة، وأتمنى له الصحة الجيدة، أقولها بدون سخرية ولا مزحة".

وتابع الرئيس الروسي:" ما أود قوله هو أن في تاريخ كل أمة يوجد العديد من الأحداث الصعبة والدرامية والدموية، ولكن عندما نقيم الآخرين أو عندما نقيم حتى الدول الأخرى، فإننا دائما ما نبدو وكأننا ننظر في المرآة، فنحن دائما ما نرى أنفسنا فيها، دائما ما نصف الآخرين بما نحن عليه من صفات".

وأضاف: "أن الإدارة الأمريكية تريد علاقات مع بشروطها فقط، في حين أن روسيا ستعمل فقط على النحو الذي يفيدها".

وقال الرئيس الروسي: "إن الولايات المتحدة تظن أننا مثلها، ولكن لدينا شفرة جينية مختلفة".

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