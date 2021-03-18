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الأمن الاقتصادي يضبط 3 آلاف قضية متنوعة في يوم واحد

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الأمن الاقتصادي يضبط 3 آلاف قضية متنوعة في يوم واحد الأمن الاقتصادي يضبط 3 آلاف قضية متنوعة في يوم واحد

مصراوي Masrawy

02:36 م الخميس 18 مارس 2021

كتب- سامح غيث:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات؛ لمواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 2991 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

جرى تحرير المخاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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