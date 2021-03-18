أخبار عاجلة

"الأرصاد": عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على 5 مناطق -
"الشيوخ" الأمريكي يصادق على تعيين مارتي والش وزيرا للعمال -
رئيسة (سي.دي.سي.) تحذر من موجة زيادة جديدة لإصابات كورونا في أمريكا -
السلطات الأسترالية تطالب الآلاف بالاستعداد لمغادرة منازلهم مع استمرار الفيضانات -
مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية كولورادو الأمريكية -
​​​النقابة العامة تدين الاعتداء على طبيبة بيطرية في كفرالشيخ.. ومطالبات بتأمين أماكن العمل -
ألمانيا تدرس إغلاقا كاملا للمتاجر عدة أيام في أبريل -
المغرب: القبض على شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر -
الرئيس الأرجنتيني يتحدث مع رئيس البنك الدولي غدا -
​​في 9 نقاط.. تفاصيل استراتيجية "الأعلى للإعلام" لدعم رؤية التنمية المستدامة 2030 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

يُعذب بالأضواء الساطعة منذ 100 يوم.. عالم سويدي يشارف على الموت بسجون إيران

Print
يُعذب بالأضواء الساطعة منذ 100 يوم.. عالم سويدي يشارف على الموت بسجون إيران يُعذب بالأضواء الساطعة منذ 100 يوم.. عالم سويدي يشارف على الموت بسجون إيران
الأمم المتحدة طالب طهران بإطلاق سراحه

يُعذب بالأضواء الساطعة منذ 100 يوم.. عالم سويدي يشارف على الموت بسجون إيران

أفاد خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، بأن العالم السويدي الإيراني أحمد رضا جلالي، المحكوم عليه بالإعدام في إيران بتهمة التجسس، في حالة حرجة، ويقترب من الموت بعد شهور من الحبس الانفرادي المطول.

ووصف الخبراء وضع "جلالى" بالمروع حقاً، داعين إيران إلى إطلاق سراحه، وفقاً لـ"رويترز".

وبينوا أن "جلالي" احتُجِز في الحبس الانفرادي لأكثر من 100 يوم، حيث يضيء مسؤولو السجن الأضواء الساطعة في زنزانته على مدار الساعة لحرمانه من النوم.

وأضاف الخبراء، ومن بينهم المقررون الخاصون للأمم المتحدة المعنيون بالوضع في إيران والإعدامات التعسفية والاحتجاز التعسفي والتعذيب، أن المشكلات الطبية منعته من تناول الطعام بشكل صحيح؛ مما أدى إلى فقدان الوزن بشكل كبير.

و"جلالي" طبيب ومحاضر في معهد كارولينسكا بالعاصمة السويدية ستوكهولم، اعتقل في إيران عام 2016 وأدين لاحقًا بالتجسس، واتهم بتقديم معلومات لإسرائيل لمساعدتها في اغتيال علماء نوويين، أيدت المحكمة العليا الإيرانية في 2017 حكم الإعدام.حقوق الإنسان للأمم المتحدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد": عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على 5 مناطق

"الأرصاد": عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على 5 مناطق

الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية

سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية

الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

شبكة عيون الإخبارية