ردًا على وصفه بـ"القاتل".. "بوتين" لـ"بايدن": يتعين عليكم أن تحسبوا حسابًا لـروسيا

★ ★ ★ ★ ★

أشار إلى أن موسكو لن تتصرف طبقًا لشروط واشنطن

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس)، "الولايات المتحدة بأن عليها أن تحسب حسابًا لروسيا"؛ وذلك تعليقًا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة، التي وصف فيها نظيره الروسي بـ"القاتل"، وتوعد موسكو بفرض عقوبات نظير تدخلها في الانتخابات الرئاسية.

وقال "بوتين": "إن الإدارة الأمريكية تريد علاقات مع روسيا، فقط بشروط واشنطن، في حين أن روسيا ستعمل فقط على النحو الذي يفيدها"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأضاف: "إن الولايات المتحدة تظن أننا مثلها ولكن لدينا شفرة جينية مختلفة".الرئيس الروسي فلاديمير بوتين