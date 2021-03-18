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ضبط "سائق خاص" يدّعي علاج السرطان والسكري بالطائف

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ضبط "سائق خاص" يدّعي علاج السرطان والسكري بالطائف ضبط "سائق خاص" يدّعي علاج السرطان والسكري بالطائف
تم التحفظ على المضبوطات ورفع أوراقه للنيابة العامة

ضبط

تمكنت "صحة الطائف" من الكشف عن "سائق خاص" يدّعي علاج السرطان والسكري وجميع الأمراض، بخلطات وأدوية وأعشاب مجهولة المصدر .

ووفقًا لبيان "صحة الطائف" الذي ورد "سبق" فقد تم التنسيق مع جهات الاختصاص والزائر السري للالتزام وضبطه وتسليمه للشرطة، والتحفظ على المضبوطات، وتحرير اعترافاته كاملةً، ورفع كامل أوراقه للنيابة العامة.

ودعت "صحة الطائف" في بيانها المواطنين لضرورة عدم الانسياق خلف مثل هذه الأمور، والتي تعدّ أكاذيب تؤدي إلى تدهور الحالة.صحة الطائف سائق خاص

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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