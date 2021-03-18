دراسة: مستخدمو سناب شات في المملكة جيل عالمي يتمتع برؤية مستقبلية

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أكدت أنه الأوسع انتشارًا ويستخدمه 18 مليون نسمة بانتظام شهريًا

كشفت شركة Snap Inc عن دراسة جديدة تحمل اسم "جيل Snapcha"، وتهدف إلى تسليط الضوء على كيفية تبني مستخدمي التطبيق في المملكة العربية السعودية لجملة جديدة من السلوكيات والقيم التي تساهم اليوم في تغيير عالمنا المعاصر.

ويشهد تطبيق Snapchat في المملكة العربية السعودية، انتشارًا أوسع من كافة منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية الأخرى، ويستخدمه نحو 90٪ ممن تتراوح أعمارهم بين 13 و34 عاماً، بمعدل استخدام شهري منتظم يبلغ 18 مليون نسمة، ويستخدمه نحو 90% منهم للتفاعل يومياً.

وتشير الدراسة إلى أن "جيل "Snapchat يتميز أيضاً بقوته الشرائية الاختيارية التي تقدر بنحو 1,4 تريليون ريال في المملكة بمفردها.

ويسلط التقرير الضوء على أبرز اهتمامات "جيلSnapchat"، والتطور الحاصل في أسلوب تفكيرهم فيما يتعلق بالتعبير عن الذات والتواصل مع أفراد الأسرة والأصدقاء، وتقديرهم لقيمة العلاقات، والكثير غيرها.

وتؤكد الدراسة أيضاً أن مستخدمي Snapchat يعتبرون جيلاً عالمياً يتمتع برؤية مستقبلية، حيث تطرق المشاركون إلى وجهات نظرهم حول الشمولية وسعيهم إلى التفوق وشغفهم بالمعرفة.

وانطلاقًا من تقديره للأصالة، يشير التقرير إلى أن جيل Snapchat حريص على عدم تضييع الوقت على الزيف والادعاء، وتؤمن النسبة العظمى منه بقيمة الظهور بشخصياتهم الحقيقية على الإنترنت مقارنةً بمستخدمي التطبيقات الأخرى.

ويرجح التقرير للمستخدمين من جيل Snapchat أن يقوموا أيضاً بحذف منشوراتهم السابقة على الإنترنت في حال أصبحت لا تعكس آراءهم الحالية؛ حرصاً على الظهور بصورة تعكس أحدث القيم التي يتبنونها.

وقال نصف المشاركين في الاستطلاع إنهم يستبعدون الشراء من علامات ترّوج لنقيض القضايا الاجتماعية المهمة في نظرهم.

يولي المستخدمون من جيل Snapchat أهمية هائلة لعلاقاتهم مع أفراد الأسرة والأصدقاء، يؤمنون بقدرتهم على تجاوز الجائحة الحالية في ظل تقدير أكبر لأهمية الأسرة، حيث تساعد تطبيقات الاتصال والكاميرا في الحفاظ على قوة تلك العلاقات. وعلى سبيل المثال، ترجح الدراسة أن جيل Snapchat في المنطقة أكثر ميولاً للشعور بأهميته في حياة الآخرين بمعدل 1,2 ضعفاً مقارنة بغير المستخدمين، وذلك بفضل مزايا مشاركة القصص والاتصال والكاميرا.

وقال مدير الأعمال الإقليمي لشركة Snap Inc عبدالله الحمادي، إن جيلSnapchat يتمتع في المملكة العربية السعودية بطابع فريد من نوعه. ففي حين تتميز العلاقات الأسرية بأهمية جوهرية بالنسبة لهم، إلا أنهم يمتلكون طموحات فردية تنعكس من خلال حماستهم وقدراتهم التنافسية ووعيهم لصورتهم في المجتمع، ويفضلون أن يصبحوا رواد أعمال مستقلين. وبالمقارنة مع غير مستخدمي Snapchat، يتميز هؤلاء بطابع عالمي أقوى من حيث وجهات نظرهم واهتمامهم بالعالم من حولهم.

وأضاف "الحمادي": "يتميز هذا الجيل أيضاً بذكائه الاجتماعي والثقافي واندفاعه خوض مسيرة مكللة بالنجاح، حتى لو تطلب ذلك مواجهة ظروف جديدة لم يألفوها من قبل. كما أنهم متفائلون ويتطلعون إلى تحقيق النجاحات عبر الجدّ والاجتهاد".

أبرز النتائج:

تضمنت نتائج البحث عددًا من النتائج منها أن مستخدمي Snapchatيبحثون في المنطقة عن لحظات من المرح والبهجة وخفة الظل للترويح عن أنفسهم. ويشمل ذلك المواد الترفيهية التي يستهلكونها والوسائط الرقمية التي يعتمدون عليها، والهوايات التي يتبنونها أثناء بقائهم في المنزل لفترات أطول من السابق. ويعد جيل Snapchat أكثر انجذاباً بمعدل 1.4 ضعفاً إلى ألعاب الفيديو والأجهزة المحمولة، تجارب الواقع المعزز، مقارنة بغير مستخدمي Snapchat.

وشملت النتائج أن جيل Snapchat يتمتع في المنطقة بروح ريادية عالية، ويسعى جاهداً لتحقيق الاستقلال المالي، فقد أشار اثنان من كل ثلاثة مستخدمين مشاركين في الاستطلاع إلى أنهم يطمحون إلى العمل لحسابهم الخاص.

وعبرّ حوالي ثلاثة من كل أربعة مشاركين عن ارتياحهم لخوض نقاشات غير مريحة بالعادة، مثل مناقشة صحتهم النفسية.

وبحسب نتائج التقرير يتوّسم تسعة من كل عشرة من جيل Snapchat الطيبة واللطف في أنفسهم وأصدقائهم، بينما يصف ثمانية من كل عشرة أنفسهم بالمبدعين.سناب شات