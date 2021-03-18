بكين لن تقدم "أي تنازل" بشأن السيادة أثناء اللقاء مع الولايات المتحدة في ألاسكا

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بكين- (أ ف ب):

أعربت الصين الخميس عن "تصميمها القوي" على الدفاع عن مصالحها وحذّرت واشنطن من أن أي ضغط قد تمارسه "غير مجد"، قبل لقاء رفيع المستوى مع الولايات المتحدة في ألاسكا.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان أمام الصحافة أن "الصين لن تقدم أي تنازل بشأن مواضيع متعلّقة بسيادتها وأمنها ومصالحها".

وستعقد المحادثات اعتبارا من الخميس في مدينة أنكوريج.

وسيجري وزير الخارجية أنتوني بلينكين ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك ساليفان مباحثات مع المسؤول الصيني الكبير يانغ جيتشي ووزير الخارجية وانغ يي.

وبث التلفزيون الصيني العام لقطات لوصول وفد بكين.

ويُعقد الاجتماع في أجواء من التوتر الشديد بين بكين وواشنطن حول قضايا عدة من هونغ كونغ إلى حقوق الإنسان والتنافس التكنولوجي والتجسس ومعاملة أقلية الأويغور في شينجيانغ والتجارة.

وأكدت بكين الخميس أن "كل الموضوعات ستطرح على الطاولة" لكنها حذرت من أنها مصممة على الدفاع عن مصالحها.

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة إلى العمل "بشكل بناء وصادق" خلال الحوار ، معترفا بأن الاجتماع "لن يكون كافيا لحل كل المشاكل".