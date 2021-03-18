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الجنايات عاقبتها بالحبس 18 شهرا.. تفاصيل التهم الموجهة للمتهمة سناء سيف

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الجنايات عاقبتها بالحبس 18 شهرا.. تفاصيل التهم الموجهة للمتهمة سناء سيف الجنايات عاقبتها بالحبس 18 شهرا.. تفاصيل التهم الموجهة للمتهمة سناء سيف

مصراوي Masrawy

02:28 م الخميس 18 مارس 2021

كتب- صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، أمس الاربعاء، الناشطة سناء سيف، بالحبس عاما في اتهامها بـ"إذاعة ونشر أخبار كاذبة" كما عاقبتها المحكمة بالحبس ٦ أشهر عن التهمة الثالثة بسب موظف عام.

وصدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين عمر سلامة وتامر رياض.

وكشف أمر الإحالة التهم الموجهة للمتهمة بأنها في غضون الفترة من 22 أبريل حتى 20 يونيو 2020 بدائرة قسم المعادى أذاعت عمدًا أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إثارة الفزع بين الناس، وادعت فيها كذبًا بتفشى جائحة داخل السجون المصرية، وغياب التدابير الوقائية منها.

وأضاف أمر الإحالة أنها سبت بطريق النشر موظفًا عامًا بأن أسندت على صفحتها على موقع فيس بوك ألفاظًا نابية كان من شأنها خدش اعتباره وشرفه واستخدمت حسابًا خاصًا على المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا، بأن استخدمت حساب ( Sanaa seit) على موقع فيس بوك بهدف ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين، كما أنها أهانت بالقول أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته، وقامت بالتعدى عليه بالقول لفظًا وبالتهديد وعيدًا حال تواجدها بمنطقة سجون طرة إبان توليه أعمال تأمين السجن.

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