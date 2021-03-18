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ضبط 27 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في القليوبية

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ضبط 27 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في القليوبية ضبط 27 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في القليوبية

مصراوي Masrawy

02:16 م الخميس 18 مارس 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

ضبطت مباحث بالقليوبية، صاحب إحدى الثلاجات بدائرة مركز طوخ، لتخزينه 27 طنًا من الدواجن مجهولة المصدر، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد عبدالعليم مدير مباحث التموين بالقليوبية، بضبط "م.ع" صاحب ثلاجة، بمدينة طوخ، لتخزينه كمية كبيرة من الدواجن مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

بمداهمة المكان جرى ضبط 27 طنًا من الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وورد تقرير الطب البيطري، إن المضبوطات بها تغيير بالخواص الطبيعية من حيث اللون والرائحة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5123 جنح مركز طوخ وتولت النيابة التحقيق.

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