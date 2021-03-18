تداول 292 ألف طن بضائع استراتيجية بميناء الإسكندرية

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الإسكندرية– محمد عامر:

سجل ميناء الإسكندرية، نشاطًا في حركة السفن والبضائع والحاويات خلال الـ48 ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي السفن المتواجدة على الأرصفة 63 سفينة تحمل سلع وبضائع استراتيجية.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن البضائع المتداولة تقدر بـ 292 ألف و826 طنًا تشمل غلال ومواد بترولية وفحم وأخشاب.

وأضاف المتحدث باسم الميناء، أن إجمالي عدد الحاويات بلغ 3608 حاوية، فضلًا عن دخول وخروج 13 ألف شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ 48 ساعة الماضية.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الشركات والعاملين بالميناء باتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية، لحماية أنفسهم والآخرين من أخطار كورونا.