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التعليم العالي: إغلاق كيانين وهميين بمحافظة الدقهلية

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التعليم العالي: إغلاق كيانين وهميين بمحافظة الدقهلية التعليم العالي: إغلاق كيانين وهميين بمحافظة الدقهلية

مصراوي Masrawy

02:26 م الخميس 18 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بإغلاق كيانين وهميين جديدين بمحافظة الدقهلية، وذلك عقب تلقي تقريرًا مقدما من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

وأفاد التقرير بقيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة المنشأة المسماة (أكاديمية القمة للتمريض)، الكائن مقرها في (مدينة مبارك، أمام مركز تعليم السواقة، الدور الثالث، المنصورة)، وتمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتمنح شهادات غير معتمدة.

كما أشار التقرير إلى قيام اللجنة بمداهمة المنشأة المسماة (الأكاديمية الأمريكية للتدريب "تمريض")، الكائن مقرها في (حى الجامعة، أمام القرية الأوليمبية، المنصورة)، وتعمل بدون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأصدر الوزير قرارًا بغلق الكيانين الوهميين، ومخاطبة محافظ الدقهلية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ووجه عبدالغفار بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، وملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة.​

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