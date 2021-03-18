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بدأت بالمواطنين في أريزونا

لجأ العديد من الأمريكيين إلى البحث عن معالجة الوحدة والاكتئاب بسبب جائحة كورونا، وبدأت تنتشر في الولايات المختلفة حيلة جديدة وغريبة بين الأمريكان وأبقارهم للتخلص من الشعور بالوحدة والاكتئاب وبخاصة من يعيش في المناطق البعيدة وخاصة الريفية.

وبدأت القصة مع "رينيه بيهينفار" الطبيبة النفسية التي تعيش بضاحية سكوتسديل بولاية أريزونا التي شعرت بالوحدة بسبب ظروف العزل التي فرضها تفشي الوباء وقامت في إحدى المزارع بعناق مع بقرة تزن 900 كيلو جرام، حيث قالت رينيه إنها شعرت بشعور غريب سرى في جسدها وشعرت بتحسن واضح بالراحة النفسية مع صديقتها البقرة، مضيفة: لقد كان حقًا أول عناق حقيقي لي في هذا العام.

وقامت الطبيبة بإحضار صديقتها معها إلى محمية إيمي لحيوانات المزرعة في منطقة كوين كريك، ومع انتشار ونجاح هذه الفكرة قام العديد من الزوار والسياح بتجربة الفكرة ونجحت معهم حتى تحولت محمية إيمي التي تضم 100 حيوان من حيوانات المزرعة من الأبقار بإعلان مواعيد جلسات العناق بتكلفة 75 دولارًا للساعة، أي ما يقارب من 250 ريالًا سعوديًا ولا يوجد أماكن شاغرة بل إن كل الجلسات محجوزة حتى يوليو 2021، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.



وتؤكد إيمي تاكاها صاحبة المحمية أنها تتلقى نحو 20 مكالمة يوميًا تسأل عن الخدمة التي تقدمها المزرعة منذ خمس سنوات. ولكن الأعمال ازدهرت بشكل كبير في العام الماضي، مضيفة أن الأبقارمثل حبوب السعادة فأنت تشعر بالبهجة لمجرد التواجد حولها.