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"سحلوها عشان يسرقوها".. ضبط تشكيل عصابي وراء سرقة سيدة في البساتين

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"سحلوها عشان يسرقوها".. ضبط تشكيل عصابي وراء سرقة سيدة في البساتين "سحلوها عشان يسرقوها".. ضبط تشكيل عصابي وراء سرقة سيدة في البساتين

مصراوي Masrawy

01:34 م الخميس 18 مارس 2021

كتب - سامح غيث:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على تشكيل عصابي عقب سرقتهم حقيبة من ربة منزل بأسلوب الخطف والتسبب في إصابتها بجروح في البساتين.

تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، من ربة منزل "مصابة بكدمات وحجات متفرقة بالجسم"، بأنها حال سيرها في منطقة البساتين مكان إقامتها فوجئت بقيام مجموعة من الأشخاص يستقلون مركبة "توك توك" قاموا بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالي وهاتف محمول مما أدى إلى سقوطها أرضاً وحدوث إصابتها المشار إليها ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص سائق، عاطلَين- مقيمون بدائرة قسم شرطة دار السلام "لإثنين منهم معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم مركبة "التوك توك" ملك أحدهم والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- سلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقروا بحيازتهم للسلاح الناري والأبيض بقصد الدفاع، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالي- الهاتف المحمول المستولى عليه، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على الهاتف واتهمتهم بالسرقة.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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