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تهشم بالجمجمة.. معاينة النيابة في العثور على جثة مُعلِّمة في أكتوبر

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تهشم بالجمجمة.. معاينة النيابة في العثور على جثة مُعلِّمة في أكتوبر تهشم بالجمجمة.. معاينة النيابة في العثور على جثة مُعلِّمة في أكتوبر

مصراوي Masrawy

01:00 م الخميس 18 مارس 2021

كتب - صابر المحلاوي:

تواصل النيابة العامة بأكتوبر برئاسة المستشار أسامة ربيع، تحقيقاتها في مقتل مُدرِّسة داخل شقتها بحدائق أكتوبر.

وانتقل محمود سكر وكيل أول نيابة أكتوبر أول إلى مسرح الجريمة؛ لإجراء المعاينة ومناظرة جثة المجني عليها التي تبين إصابتها بتهشم بالجمجمة نتيجة ضربة شديدة بالرأس كما تبين سلامة منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها.

ورافق النيابة خبراء الأدلة الجنائية؛ لرفع الآثار البيولوجية "آثار الدماء والبصمات" من مسرح الجريمة وفحص منافذ الشقة.

وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي؛ لتشريح جثة المجني عليها وتحديد سبب الوفاة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ لتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.

كانت البداية بتلقي قسم شرطة حدائق اكتوبر بالعثور على جثة مدرسة داخل شقتها، انتقلت على الفور قوات الأمن برئاسة العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد محمد ربيع مفتش مباحث حدائق أكتوبر وتبين العثور على جثة فتاة في العقد الثالث من العمى مدرسة مصابة بضربات بالراس.

وشكل اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية المتهم.

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