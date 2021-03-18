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"بتقلد فيلم رعب".. تفاصيل وفاة طفلة شنقًا في المقطم

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"بتقلد فيلم رعب".. تفاصيل وفاة طفلة شنقًا في المقطم "بتقلد فيلم رعب".. تفاصيل وفاة طفلة شنقًا في المقطم

مصراوي Masrawy

12:58 م الخميس 18 مارس 2021

كتب- محمود سعيد:
صرّحت نيابة المقطم، برئاسة المستشار عمر الفاروق عبدالحميد، بتشريح جثة طفلة توفيّت أثناء لهوها في المنزل، والتصريح بتسليمها لذويها لدفنها.

وكشفت التحقيقات أن الطفلة "ق. م" 12 سنة، لم تتعمد الانتحار، وأنها اعتادت مشاهدة الأفلام الأجنبية وخاصة "أفلام الرعب"، وأثناء غياب والديها عن المنزل أرادت تجربة مشهد قديم.

وأضافت التحقيقات أن المتوفاة أثناء لهوها وضعت رأسها في حبل معلق بمسمار، ما أدى لاختناقها ووفاتها.

بدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، مفاده انتحار طفلة بالعقار الذي يقطن به.

توجهت على الفور قوة أمنية لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الطفلة تدعى "ق.م"، 12 سنة، طالبة بالصف السادس الابتدائي، وعثر عليها مسجاة على ظهرها على سرير غرفة النوم ووجود أثار لسحجات بالرقبة وجوارها يوجد نهاية حبل مثبت بمسمار بسقف الغرفة.

وكشفت التحريات أن وقوع الحادث كانت الطفلة صحبة أشقائها (14 عامًا، 12 عامًا، وعام ونصف) بالشقة، والأب والأم في العمل، وخرج شقيقها الأكبر وقتها لشراء بعض الحلوى من محل يجاور منزلهما وخلال ذلك توجهت الشقيقة الثالثة إلى الشرفة للهو مع شقيقها الأصغر، وعقب دخولها من الشرفة فوجئت بشقيقتها مشنوقة بحبل حول رقبتها.

هرعت الطفلة باكية وهى تصرخ للاستغاثة بأقرب جار لهم وتوجهوا بالفتاة لأقرب مستشفى في محاولة أخيرة لإنقاذها ولكن دون جدوى.

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