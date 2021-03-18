بـ "100 طربة حشيش".. الداخلية تلاحق تجار المخدرات في المنوفية والغربية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بمشاركة مديريتي أمن المنوفية والغربية من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام - مبلغ مالي، هاتفان محمول بحوزة شخصين لأحدهما معلومات جنائية وذلك في كمين أعد خصيصاً لضبطهما بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية.

كما ضبط 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتفان محمول - سلاح أبيض) بحوزة شخصين لهما معلومات جنائية وذلك حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.