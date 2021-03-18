أخبار عاجلة

رئيسة (سي.دي.سي.) تحذر من موجة زيادة جديدة لإصابات كورونا في أمريكا -
السلطات الأسترالية تطالب الآلاف بالاستعداد لمغادرة منازلهم مع استمرار الفيضانات -
مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية كولورادو الأمريكية -
"الأعلى للإعلام": تلقينا 213 شكوى في النصف الثاني من 2020 بينها 69 ضد برامج وإعلاميين -
​​​النقابة العامة تدين الاعتداء على طبيبة بيطرية في كفرالشيخ.. ومطالبات بتأمين أماكن العمل -
ألمانيا تدرس إغلاقا كاملا للمتاجر عدة أيام في أبريل -
المغرب: القبض على شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر -
الرئيس الأرجنتيني يتحدث مع رئيس البنك الدولي غدا -
​​في 9 نقاط.. تفاصيل استراتيجية "الأعلى للإعلام" لدعم رؤية التنمية المستدامة 2030 -
​​"نقل البرلمان" تعلن تشكيل لجنة برئاسة لمتابعة تحسين شبكة الطرق بدمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

غرامة وسحب رخص.. الداخلية تناشد مالكي السيارات سرعة تركيب الملصق الإلكتروني

Print
غرامة وسحب رخص.. الداخلية تناشد مالكي السيارات سرعة تركيب الملصق الإلكتروني غرامة وسحب رخص.. الداخلية تناشد مالكي السيارات سرعة تركيب الملصق الإلكتروني

مصراوي Masrawy

11:55 ص الخميس 18 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

تبدأ وزارة الداخلية في تطبيق الإجراءات القانونية وتغريم المخالفين وسحب تراخيص السيارات والدراجات على مستوى الجمهورية لمخالفي تركيب الملصق الإلكتروني بعد 12 يوما عقب انتهاء المهلة القانونية المحددة.

وسبق أن مدت وزارة الداخلية، مهلة تركيب الملصق عدة مرات للتيسير على المواطنين.

تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني والذي يعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة ، وذلك خلال مهلة تنتهي 30 مارس 2021م كموعد نهائي لتركيب الملصق الإلكتروني لكافة المركبات.

وتواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور ..

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً ، تيسيراً لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

وتناشد وزارة الداخليةالمواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني تجنباً للمساءلة القانونية عقب انتهاء المهلة المقررة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

​"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري الخماسي الحديث

​"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري الخماسي الحديث

هالة زايد: "الصحة العالمية" تمد مصر بمعايير العواصم الصحية لتطبيقها بالعاصمة الإدارية

هالة زايد: "الصحة العالمية" تمد مصر بمعايير العواصم الصحية لتطبيقها بالعاصمة الإدارية

كامل الوزير: 24 شهرًا ويكون لدينا أول قطار سريع في مصر (فيديو)

كامل الوزير: 24 شهرًا ويكون لدينا أول قطار سريع في مصر (فيديو)

شبكة عيون الإخبارية