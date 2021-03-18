غرامة وسحب رخص.. الداخلية تناشد مالكي السيارات سرعة تركيب الملصق الإلكتروني

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تبدأ وزارة الداخلية في تطبيق الإجراءات القانونية وتغريم المخالفين وسحب تراخيص السيارات والدراجات على مستوى الجمهورية لمخالفي تركيب الملصق الإلكتروني بعد 12 يوما عقب انتهاء المهلة القانونية المحددة.

وسبق أن مدت وزارة الداخلية، مهلة تركيب الملصق عدة مرات للتيسير على المواطنين.

تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني والذي يعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة ، وذلك خلال مهلة تنتهي 30 مارس 2021م كموعد نهائي لتركيب الملصق الإلكتروني لكافة المركبات.

وتواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر..

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً ، تيسيراً لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

وتناشد وزارة الداخليةالمواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني تجنباً للمساءلة القانونية عقب انتهاء المهلة المقررة.